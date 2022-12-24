Trabzon'da dikkat çeken pankart!

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında dikkat çeken bir pankarta imza attı.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da dikkat çeken pankart!
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24 Aralık 2022 19:04
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da taraftarlardan dikkat çeken bir pankart geldi.

Bordo-mavili taraftarlar, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde bir pankart açtı.

Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.



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