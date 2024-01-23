Tottenham, kafayı Szymanski'ye taktı

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham, kafayı Szymanski'ye taktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 14:42
Son güncelleme 23 Ocak 2024 15:13
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski dev kulüpleri peşinden sürüklemeye devam ediyor.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Tottenham, Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

SCOUT EKİBİ GÖREV BAŞINA

Haberde; Tottenham scout ekibinin Szymanski'yi izlemek için Fenerbahçe maçlarını takip etmeye başlayacağı ve bu maçların ardından yönetim kuruluna rapor sunacağı kaydedildi.

24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 12 gol ve 14 asist kaydetti. Fenerbahçe, sezon başında Szymanski'yi 9.75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery