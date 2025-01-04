Tottenham'dan kaleci hamlesi: 12 milyon euro

Tottenham, 21 yaşındaki Çek kaleci Antonin Kinsky'nin transferi için Slavia Prag ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'dan kaleci hamlesi: 12 milyon euro
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04 Ocak 2025 15:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Tottenham, sürpriz bir hamlede bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, 21 yaşındaki Çek kaleci Antonin Kinsky'nin transferi için Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. 

Habere göre; Tottenham, bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve genç oyuncuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Slavia Prag formasıyla 29 maça çıkan Kinsky, bu maçlarda kalesinde 18 gol görürken, 14 maçta kalesini gole kapattı.
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