24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Tottenham'dan Harry Kane için transfer cevabı

Bayern Münih'in gol makinesi Harry Kane için Premier Lig yolu yeniden açılabilir. Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, eski yıldızlarının dönüş ihtimaline sıcak bakarken, İngiliz forvetin serbest kalma maddesi de basına yansıdı.

calendar 24 Eylül 2025 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Harry Kane için transfer cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham'daki uzun yılların ardından 3 sezon önce Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in Bavyera macerası beklenenden kısa sürebilir.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig kulüplerinin yıldız futbolcunun gelecek yıl devreye girecek serbest kalma maddesini ödemeye istekli olduğu öne sürüldü.

Kane'in eski kulübü Tottenham'ın çalıştırıcısı Thomas Frank, İngiltere Lig Kupası'nda Doncaster maçı öncesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Frank açıklamasında, "Benim gibi pek çok Tottenham taraftarı Harry Kane'in geri dönmesini arzuluyor. Fakat dürüst olmak gerekirse bunun kısa vadede olacağını sanmıyorum. Bayern'de kalmaya devam edecektir. Geçtiğimiz sezon gol kralı oldu, şampiyonluk yaşadı ve şu an yine çok formda. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama eğer geri dönmek isterse buna kapımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kane'in 2026 yazında geçerli olacak serbest kalma bedeli 54 milyon sterlin.

HARRY KANE'İN FUTBOL YOLCULUĞU

Futbola İngiltere'de Rovers FC altyapısında başlayan Harry Kane, ardından Arsenal ve Watford formaları giydi. 2004 yılında Tottenham akademisine katılan yıldız golcü, 2010'da A takıma yükseldi.

2013'e kadar çeşitli kulüplerde kiralık oynayan Kane, o tarihten sonra Tottenham'da düzenli forma giymeye başladı. 2023 yazında ise Kuzey Londra ekibine veda ederek 95 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tuttu.

PREMİER LİG TARİHİNDE REKOR ŞANSI

Premier Lig'in en golcü oyuncuları listesinde Alan Shearer'ın ardından ikinci sırada bulunan Harry Kane'in, İngiltere'ye geri dönmesi halinde tarihi bir rekor kırma ihtimali bulunuyor.

Newcastle efsanesi Shearer 260 golle zirvede yer alırken, Kane şu anda 213 golle ikinci sırada bulunuyor. Bir Premier Lig dönüşü halinde bu rekoru geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.