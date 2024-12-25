Tottenham'da Son için ayrılık ihtimali!

Tottenham, takımın önemli isimlerinden Heung-Min Son ile yola devam etmek istiyor.
İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Son'u kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanarak takımda tutmayı planlıyor.
AYRILIK İDDİASI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Son'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi durumunda Tottenham'ın 32 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satabileceği iddia edildi.
TOTTENHAM PERFORMANSI
Tottenham, Güney Koreli hücum oyuncusunu 2015 yılında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibinde 428 maça çıkan deneyimli futbolcu, 169 gol attı 90 asist yaptı.
İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Son'u kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanarak takımda tutmayı planlıyor.
AYRILIK İDDİASI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Son'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi durumunda Tottenham'ın 32 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satabileceği iddia edildi.
TOTTENHAM PERFORMANSI
Tottenham, Güney Koreli hücum oyuncusunu 2015 yılında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibinde 428 maça çıkan deneyimli futbolcu, 169 gol attı 90 asist yaptı.