Tottenham'da 6 yıllık imza

Tottenham, Gangwon FC'den 18 yaşındaki Min-hyuk Yang'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu, ocak ayında takıma katılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Tottenham'da 6 yıllık imza
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28 Temmuz 2024 16:16
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kadrosunu Min-hyuk Yang ile güçlendirdi.

İngiliz ekibi, Gangwon FC forması giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'ın 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı Güney Koreli oyuncu ocak ayında takıma katılacak.

Min-hyuk Yang, forvet ve sağ kanatta forma giyebiliyor.

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