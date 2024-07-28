Tottenham'da 6 yıllık imza

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, kadrosunu Min-hyuk Yang ile güçlendirdi.
İngiliz ekibi, Gangwon FC forması giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'ın 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı Güney Koreli oyuncu ocak ayında takıma katılacak.
Min-hyuk Yang, forvet ve sağ kanatta forma giyebiliyor.
İngiliz ekibi, Gangwon FC forması giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'ın 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı Güney Koreli oyuncu ocak ayında takıma katılacak.
Min-hyuk Yang, forvet ve sağ kanatta forma giyebiliyor.
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