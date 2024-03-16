İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, Fulham deplasmanına konuk oldu. Tottenham, Craven Cottage'deki maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 61. dakikalarda Rodrigo Muniz ile 49. dakikada Sasa Lukic attı.
Bu sonucun ardından Fulham, 38 puana yükseldi. Tottenham, 53 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Sheffield United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Luton Town'u ağırayacak.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 61. dakikalarda Rodrigo Muniz ile 49. dakikada Sasa Lukic attı.
Bu sonucun ardından Fulham, 38 puana yükseldi. Tottenham, 53 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Sheffield United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Luton Town'u ağırayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU