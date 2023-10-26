29 Ekim

Torsten Lieberknecht: "Umarım Galatasaray gibi olur"

Darmstadt 98 Teknik Direktörü Torsten Lieberknecht, Bayern Münih karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu ve taraftarı için, "Umarım Galatasaray taraftarları kadar gürültücü olurlar" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Torsten Lieberknecht: 'Umarım Galatasaray gibi olur'
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26 Ekim 2023 16:15
Son güncelleme 26 Ekim 2023 16:17
Darmstadt 98 Teknik Direktörü Torsten Lieberknecht, ligde Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Lieberknecht, Bayern Münih'te yaklaşık bir yıllık aranın ardından kaleyi devralmaya hazırlanan Manuel Neuer konusunda endişesi olmadığını söyledi. 50 yaşındaki teknik adam, "Almanya'nın en iyi kalecisinin forma giyecek olmasından memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından Neuer için, "Manu'yu beklemek ve onunla konuşmak zorundayız. Eğer oynayabilirse, o zaman oynayacak. Zaten oynamak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"UMARIM GALATASARAY KADAR GÜRÜLTÜCÜ OLURLAR"

Öte yandan Lieberknecht, takımının Bayern Münih'in deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçtan ne öğrenebileceği şeklinde gelen sorunun ardından, "Umarım bizimle birlikte seyahat eden 6000 taraftarımız da salı günü İstanbul'daki taraftarlar kadar gürültücü olur" cevabını verdi.

Bayern Münih ile Darmstadt 98 ligde 28 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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