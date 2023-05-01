Torreira'dan Felipe Melo'ya flaş yanıt!

Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın belki de en iyisi Torreira'ydı.



Özellikle ilk yarıda basmadık yer bırakmayan ve rakipteyken her topa müdahale etmeye çalışan Uruguaylı futbolcu, buna karşılık takımını harekete geçirmeyi başaramadı.



Lucas Torreira, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşın altında sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, aslan ve yanan top emojileri koydu. Uruguaylı yıldız ise Felipe Melo'ya, "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim." yanıtını verdi.



Performansıyla taraftarların takdirini toplayan Torreira'nın bu cevabı sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.





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