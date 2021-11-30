Toni Kroos: "Messi, Ballon d'Or'u hak etmedi"

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Ballon d'Or ödülü için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Toni Kroos: 'Messi, Ballon d'Or'u hak etmedi'
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30 Kasım 2021 15:51
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ballon d'Or'u Messi'nin kazanmaması gerektiğini söyleyen Kroos, "Bireysel ödüller beni pek ilgilendirmiyor. Ancak bu sezonun kazananı kesinlikle Messi olmamalıydı. Bu ödülü kazanacak bir oyuncu seç deseydiniz Benzema'yı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun Messi ile olan rekabetinde daha önde olduğunu dile getiren Alman orta saha, "Messi ve Ronaldo'nun son 10 yılın en iyisi olduğuna şüphe yok. Ancak ikisi arasındaki yarışmada Cristiano Ronaldo, Messi'yi mağlup etti." dedi.


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