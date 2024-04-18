Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Deprem çevre illerden de hissedildi.



AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.



İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



"SIKINTI SULUSARAY'DA"



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da konutlarda sıkıntı olduğunu aldık."



"EVLERİN YIKILDIĞINA DAİR HABER VAR"



Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç: "Bize ulaşan yaralı ve can kaybı haberi yok. İki minaremiz yıkıldı. Buğdaylı köyümüzde evlerin yıkıldığına dair haber var."



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.





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