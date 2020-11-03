TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle başladı!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 mağlup etti.
Lefkoşa kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Keravnos, ilk çeyreğini 22-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 39-35 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve etkili hücum organizasyonları üreten TOFAŞ, üçüncü periyotunu 64-53 önde kapattığı karşılaşmayı 84-74'lük skorla kazandı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 24 sayı üreten TOFAŞ'lı DeVaughn Akoon-Purcell oldu.
Birinci hafta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen TOFAŞ, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.
Lefkoşa kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Keravnos, ilk çeyreğini 22-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 39-35 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve etkili hücum organizasyonları üreten TOFAŞ, üçüncü periyotunu 64-53 önde kapattığı karşılaşmayı 84-74'lük skorla kazandı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 24 sayı üreten TOFAŞ'lı DeVaughn Akoon-Purcell oldu.
Birinci hafta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen TOFAŞ, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.