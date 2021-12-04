THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Vezenkov

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Sasha Vezenkov oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Vezenkov
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04 Aralık 2021 17:03
Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Vezenkov, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

THY Avrupa Ligi 13. haftasında Olympiakos, deplasmanda Unics Kazan'ı 87-84 yenerken, Vezenkov maçı 22 sayı, 7 ribaunt, 5 top çalma, 3 asist ve 1 blok ile tamamladı.


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