Thon Maker, takas istedi!..

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Milwaukee Bucks'un şutör uzunu Thon Maker'ın ayrılmak istediği iddia edildi.ESPN'den Wojnarowski'nin haberine göre; Thon Maker, istediği süreleri alamadığı için Bucks Genel Menajeri John Horst'a takas talebini iletti. Bu görüşmede Maker'ın menajerinin de bulunduğu belirtildi.Milwaukee Bucks'ın kontrat bitimine 2 yılı olan genç uzunu için henüz net bir karar vermediği kaydedildi.Bucks'ın 2016 draftında 10. sıradan seçtiği 21 yaşındaki Thon Maker, bu sezon 35 maçta ortalama 11.7 dakika ortalamayla 4.7 sayı ve 2.7 ribaunt ortalamaları yakaladı.