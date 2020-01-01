Thompson, Boston'ın sakatlık raporunda yer almadı!

Boston Celtics pivotu Tristan Thompson'ın, bu gece ekibin Milwaukee Bucks karşısında oynayacağı sezonun açılış maçında forma giyebileceği bildirildi.



Hamstring sakatlığı nedeniyle tüm hazırlık maçlarını kaçırmış olan Thompson'ın, Pazar ve Pazartesi günleri Celtics ile antrenman yaptığı kaydedildi.



Veteran pivot Boston'ın sakatlık raporuna dahil edilmese de, koç Brad Stevens Thompson'ın Bucks'a karşı oynayıp oynamayacağı konusunda son bir karar vermedi.



Thompson döndüğünde, süre kısıtlamasına tabi tutulması bekleniyor.



