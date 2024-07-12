Thomas Reis: 'Transfer yasağı dezavantaj değil'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, transfer yasağının kendileri için dezavantaj oluşturmadığına inandığını söyledi.



Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Reis, çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin bir futbol takımının hazırlık kampı için ideal olduğunu belirten Reis, "Kayseri'de olmaktan mutluyuz. Sahalar gayet iyi. Antrenmanlarımızı sorunsuz ve düzenli bir şekilde yapıyoruz. Otelimiz de gayet iyi. Hava antrenman yapmaya müsait." ifadelerini kullandı.



"İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var"



Sezon hazırlıklarına Samsun'da başladıklarını ve orada savunma ağırlıklı çalıştıklarını vurgulayan Reis, "Erciyes kampında biraz daha geçiş oyunuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buradaki kampımız ağırlıklı olarak ofansif çalışmalardan oluşacak. Takım geçen sezon zorlu günler geçirdi ama buna rağmen çok güçlü bir reaksiyon gösterdi. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Tabii burada önemli olan maça çıktığınızda taraftarın takdirini kazanacak bir oyun sergilemek. Taraftarlarımızın da her zaman yanımızda olması gerekiyor." diye konuştu.



Kulübün transfer yasağıyla ilgili de konuşan Reis, şunları kaydetti:



"Transfer yasağının bulunması bazıları için sorun olarak görülebilir ancak ben bu durumun iyi yönlerine bakmak istiyorum. Transfer yasağının bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon tüm maçları birlikte oynayan bir ekiple yeni sezona hazırlanıyoruz. Bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Biz bu kadroya taktiksel anlamda bir takım değişiklikler yaparak yeni katkılar sağlayacağız. İlk hedefimiz ligde kalmak diyebilirim. Takım lige çıktığı yıl iyi bir performans gösterdi. Samsunspor için geçen sezon özel bir sezondu. Ben bu sezonu da özel olarak nitelendiriyorum. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Takımı biraz daha ofansif oynatmayı düşünüyorum."





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