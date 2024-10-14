Thomas Reis: 'Fenerbahçe'ye kazanamasak bile kaybetmemeliyiz'

Trendyol Süper Lig Karadeniz ekiplerinden Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 8 maçta 18 puan toplayarak rüya gibi bir başlangıca imza attı.



Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bir peri masalı yazan Samsunspor , şimdi de gözünü Jose Mourinho 'nun çalıştırdığı Fenerbahçe 'ye çevirdi. Geçtiğimiz sezon ilk Trendyol Süper Lig 'in ilk 8 haftasında sadece 4 puan toplayabilen Kırmızı Şimşekler, bu sezon aynı sürede 18 puanı hanesine yazdırarak ligde ikinci sıraya yerleşti. Süper Lig'in en dikkat çeken takımı haline gelen Karadeniz ekibi pazar akşamı oynayacağı Fenerbahçe mücadelesine de zafer parolasıyla hazırlanıyor.



"TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET"



4 maçlık galibyet serisinin ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Thomas Reis, "Bu noktaya kadar çok iyi geldik. Fenerbahçe bizim için en ciddi sınavlardan biri olacak. Tek hedefimiz galibiyet. Kazanamazasak bile kaybetmemeliyiz" diyerek oyuncularını uyardı.