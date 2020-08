Thomas: "Lillard artık çok daha ölümcül bir oyuncu oldu"

Detroit Pistons efsanesi ve Hall of Fame oyuncu Isiah Thomas, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın büyük bir hayranı olduğunu söyledi.



Yakın zamanda Sirus XM NBA Radio'da konuk olan Thomas, All-Star oyuncunun Walt Disney World'de geçirdiği patlamaya olan hayranlığından bahsetti:



"Damian Lillard konusunda en çok etkilediğim şeylerden biri, bir kişi, bir lider ve bir basketbol oyuncusu olarak her yıl büyümesi ve olgunlaşması. Lige ilk geldiği zamanı hatırlarsanız, onu eleştirdiğim noktalardan biri potaya daha fazla gitmesi gerektiğini düşünmemdi, faul çizgisine daha fazla gitmesi gerektiğini düşünüyordum, çünkü çok iyi bir serbest atışçıydı."



"Her zaman ölümcül bir şutu vardı, ama ben onun topu yere vurup, çembere gitmesinin ve sürekli üçlük kullanmak yerine bitiriciliğini de kullanmasının, onu çok daha iyi bir oyuncu yapacağını düşünmüştüm. Her yıl oyununa bu kısmı ekledi ve şimdi turnike bitirme açısından ölümcül bir penetreci, ölümcül bir üçlükçü ve ölümcül bir serbest atışçı."