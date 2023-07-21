NBA efsanesi Isiah Thomas, Boston Celtics'i 2024 NBA sezonu şampiyonluğu favorisi olarak seçti.



Thomas, Kristaps Porzingis'in kadroya önemli bir destek olarak katılmasını gerekçe göstererek, Boston'ın gelecek yıl şampiyonluğu kazanma şansına ilişkin iyimserliğini dile getirdi:



"Belki de eksik parça Porzingis'tir. Ellerinde gereken her şey var. Şampiyonluk için favori olmaları lazım."



Thomas özellikle Celtics'in çekirdek yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile yollarını ayırmadan Porzingis'i almayı başarmasını takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.



2023 takası Porzingis'i Boston'a taşırken, takımın bir diğer kilit ismi olarak görülen Marcus Smart'ı Memphis Grizzlies'e ve Tyus Jones'u Washington Wizards'a göndermişti.



Celtics, son yıllarda NBA şampiyonluğuna istikrarlı bir şekilde yaklaşmış, fakat 2020'de Konferans Finallerinde Miami Heat'e, 2022'de NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'a ve bu sezon ise Konferans Finallerinde tekrar Heat'e mağlup olmuştu.



