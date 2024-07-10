Thiago Alcantara'nın yeni adresi Barcelona

Aktif futbol hayatını geçtiğimiz günlerde noktalandıran Thiago Alcantara'ya altyapısından yetiştiği Barcelona'dan sürpriz bir teklif gelmişti.



Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Thiago Alcantara'yı teknik ekibine davet etti.



THIAGO KARARINI VERDİ



Diario Sport'un haberine göre; Thiago Alcantara, Hansi Flick'in bu teklifini düşünüp cevabını verdi. Habere göre; İspanyol isim, Hansi Flick'in yaptığı teklifi kabul etti.



SÖZLEŞME İMZALANACAK



İki tarafın kısa süre içerisinde bir araya gelerek resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi. Thiago Alcantara'nın hangi pozisyonda görev yapacağı hakkında ise bilgi verilmedi.





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