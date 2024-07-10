Thiago Alcantara'nın yeni adresi Barcelona

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Thiago Alcantara'ya Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten teknik ekibe katılması yönünde bir teklif gelmişti. Thiago Alcantara, bu teklifi kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Alcantara'nın yeni adresi Barcelona
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10 Temmuz 2024 17:47
Aktif futbol hayatını geçtiğimiz günlerde noktalandıran Thiago Alcantara'ya altyapısından yetiştiği Barcelona'dan sürpriz bir teklif gelmişti.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Thiago Alcantara'yı teknik ekibine davet etti.

THIAGO KARARINI VERDİ

Diario Sport'un haberine göre; Thiago Alcantara, Hansi Flick'in bu teklifini düşünüp cevabını verdi. Habere göre; İspanyol isim, Hansi Flick'in yaptığı teklifi kabul etti.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

İki tarafın kısa süre içerisinde bir araya gelerek resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi. Thiago Alcantara'nın hangi pozisyonda görev yapacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

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