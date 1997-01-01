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The Last Dance'i sadece yaşayarak izleyenlerin bilebileceği 13 soru

Michael Jordan'ı en iyi ben tanırım mı diyorsun? O zaman seni testimize bekliyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Dünyada büyük sansasyon yaratan "The Last Dance" sona erdi. 5 hafta boyunca, Michael Jordan ve 1991 ile 1998 arasında toplam altı şampiyonluk kazanan Chicago Bulls'un hikayesine ışık tutuldu. Peki büyük övgüler kazanan bu belgeselde anlatılanları ne kadar hatırlıyorsun?

Bulls, NBA Draftı'nda Jordan'ı kaçıncı sıradan seçti? Detroit Pistons arka arkaya kaç yıl playofflarda Bulls'u yendi? Dennis Rodman'ın ikonik saç modellerinden birinin anlamı neydi? Ve 1997-98 sezonunda Scottie Pippen takımda en fazla kaçıncı para kazanan oyuncuydu? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını aşağıda bulabilirsiniz!

 

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