TFF, tüm liglerin başlangıç tarihini açıkladı

İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile toplantı yaptıktan sonra tüm liglerin başlangıç tarihlerinin belirlendiğini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:1-müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi2-müsabakaları3-müsabakaları4-müsabakaları