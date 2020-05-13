TFF, tüm liglerin başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile görüşme yaptıktan sonra tüm liglerin başlangıç tarihlerini duyurdu.

Haber; Sporx.com
TFF, tüm liglerin başlangıç tarihini açıkladı
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13 Mayıs 2020 18:39
Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile toplantı yaptıktan sonra tüm liglerin başlangıç tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. 

İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020




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