TFF, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon bitiren Galatasaray Petrol Ofisi'ni tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti
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05 Mayıs 2024 16:47
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi son hafta mücadelesinde ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

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