TFF, PFDK sevklerini açıkladı: 3 büyük kulübün başkanı birden!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



FENERBAHÇE



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 03.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BEŞİKTAŞ

TFF;veProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;Kulübü Başkanı03.11.2023 tarihindeyer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü05.11.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü Başkanı04.11.2023 tarihinde oynananbasın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca,nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü Başkanın 05.11.2023 tarihindeyer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 06.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ÜMRANİYESPOR Kulübü Başkanı06.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan beyanlarında yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BURSASPOR Kulübü Başkanı06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alannedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca venedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.