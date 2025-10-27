TFF'nin yeni yol haritası: 14 genç hakem

27 Ekim
TFF, bahis skandalına karışan hakemlerin yerine 1. ve 2. Lig'den yetenekli 14 genç hakemi yükseltecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, aktif hakemlerin bahis skandalına karışması sonrası yeni yol haritasını belirledi.

Ali Fuat Duatepe'nin haberine göre; İlk etapta bahise karışan hakemler salı günü PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerle yola devam edilmeyecek.

1. VE 2. LİG'DEN 14 GENÇ HAKEM GELECEK

MHK'nin yeni planlamasına göre, geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak.

MHK'nin 1. ve 2. Lig'de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.

YENİ YÜZLER DÜDÜK ÇALACAK

Yeni ve genç hakemler kampa ve eğitime alınacak.

Yeditepe Üniversitesi ile ön protokolü yapılan Mükemmeliyet Merkezi hayata geçirilecek. Hakem yetiştirme ve temin projesi hayata geçirilecek. Hazırlanan talimat doğrultusunda yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak. 

