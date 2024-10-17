TFF'nin yeni yabancı kuralı kriterleri ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gelecek sezon Süper Lig'de yabancı futbolcu sınırının kalkacağını açıklamasının ardından TFF yetkilileri, bu uygulamanın içeriğini belirleyecek kriterleri büyük ölçüde belirlerdi.

, Fotoğraf; AA
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TFF'nin yeni yabancı kuralı kriterleri ortaya çıktı
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17 Ekim 2024 18:59
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili flaş bir açıklama yapmış ve "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, kriterler gelecek." ifadelerini kullanmıştı. Federasyon yetkilileri, bu uygulamanın içeriğini belirleyecek kriterleri büyük ölçüde belirlerdi

YENİ KRİTERLERE UYGUN SINIRSIZ YABANCI TRANSFERİ

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; Süper Lig kulüpleri, 2025-26 sezonunda istedikleri kadar yabancı oyuncu alacaklar; ancak yapılacak yabancı transferle yaş ve milli takımı kriterine bağlı olarak gerçekleştirilebilecek.

YAŞ SINIRI 24 OLACAK

Yaş sınırı 24 olarak planlanıyor. 24 yaşın üzerinde en fazla 3 transfer yapılabilecek. Bu oyuncular ise milli takımlarında, bir tam sezon içerisinde, yüzde 75 oranında oynamışlarsa transferler edilebilecek.

TFF bu kriterlerle, Süper Lig'i atıl yabancı oyuncu kalabalığından kurtarmayı amaçlıyor. Genç ya da nitelikli yabancıların getirilmesini amaçlıyor.

1. LİG'DE YABANCI FUTBOLCU TRANSFERİ KALKIYOR

Altyapı fonlarının attırılmasına karar verilirken, çok daha radikal bir karar TFF 1. Lig için alındı. Gelecek sezon 1. Lig'de yabancı futbolcu transferi yapılamayacak. Sözleşmesi devam eden yabancılar dışında yabancı futbolcu oynayamayacak. Bu şekilde 1. Lig tamamen yerli oyuncuların olduğu bir yarışma grubuna dönüştürülecek.

MAVİ KART UYGULAMASI BİTİYOR

Süper Lig'deki Mavi Kart uygulaması da değişiyor. Buna göre Türk devletlerinden gelen ya da başka ülke milli takımlarının formasını giyen Türk oyuncular Türkiye'de yabancı statüsünde oynayabilecek. Ancak Kerem Demirbay, Bakhtiyor Zaynutdinov gibi sözleşmesi devam eden oyuncular, kontratları bitene kadar Mavi Kart uygulamasından yararlanacak.  

 

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