TFF Futsal Ligi'nde şampiyon İstanbul Şişli Spor Kulübü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde 1981 Büyük Bingöl Spor Kulübü'ne final serisinde 3-2 üstünlük kuran İstanbul Şişli Spor Kulübü, şampiyonluğa uzandı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, 3 maç kazananın şampiyon olacağı final serisinde 1981 Büyük Bingöl Spor Kulübü'ne 3-2'lik üstünlük kuran İstanbul Şişli Spor Kulübü, üçüncü kez Türkiye Futsal Ligi şampiyonluğunu elde etti.



Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçında rakibini 4-3 mağlup eden İstanbul temsilcisi, kazandığı şampiyonlukla Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde oyunculara ödüllerini Futsal-Plaj Futbol Milli Takımları Müdürü Can Günal ve Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya takdim etti.



TFF Futsal Ligi'nin gol kralı olan Diyarbakır Alipaşa Spor Kulübü oyuncusu Rıdvan Baydan da ödülünü final maçının ardından aldı.





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