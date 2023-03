TFF'den tarihi yayın: Omuz omuza

İŞTE YAŞANANLAR...





Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti.yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getirdi.TFF'nin düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasına; Kylian Mbappe, Pep Guardiola, İlkay Gündoğan, Arsene Wenger, Kaka Leite, Jürgen Klopp, Mikel Arteta, Gheorghe Hagi, Alex de Souza gibi önemli isimler de katıldı.Omuz Omuza yardım kampanyasında canlı yayında depremzedeler için 845,7 Milyon TL toplandı."Bu kampanyamız ilk başlangıcını son derece başarılı yaptı. Türk milleti her zamanki gibi birlik ve beraberliğini ortaya koydu. Burada futbol ailesi olarak bir araya geldik. Biz bu kampanyayı 1 Mart başlangıç olarak görüyoruz. Daha büyük hedeflerimiz var. Gerek sosyal medyada, gerekse de kulüplerimiz aynı çabayı gösterecektir. Türk milleti verdiği destekle bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. Futbol ailesi olarak kayıplarımıza Allah2tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."Bursa Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Barış Karagöz, depremzedeler için 10 konteyner ve 1 milyon TL bağışladı.Ali Hakan Kubak, 100 bin euro'luk bağışta bulundu.Omuz Omuza kampanyasında şu ana kadar 841,2 Milyon TL toplandı."Bir kardeşimiz Galatasaray forması için biriktirdiği 300 lira parayı bağışladı. Ben de ona söz verdim, Barış Alper ve Yunus Akgün'ün formasını göndereceğiz.""100 tane okul projemiz var. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bu 100 okulun ilk 2 tanesinin ismini Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın adını vermeyi planlamıştık. Onlar, depremin bütün Türkiye halkına anlatılmasında sembol isim olmuşlardır. Hangi okulu istiyorlarsa, o okula isimlerini vereceğim. 4 büyük kulübümüzün de adını vererek oradaki insanların sempatisini kazanabileceği onların isimlerini vereceğim. Biz bu sene yapacağımız bütün yatırımları depreme ayırdık. 25 milyon euro, o da 500 Milyon TL yapar. Gıdayla alakalı Türkiye'nin en büyük iki lojistik firmasıyla anlaştık, çalışmalarını yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 25 milyon euro'luk fasulye, nohut, un, yağ, şekil hiçbir isim, marka olmadan halkımıza dağıtımını yapacağız"Erdal Alkış, 3000 Konteyner bağışladı."Bu organizasyon bana çok mutluluk verdi. Çok büyük bir felaketti. Ailem hepsi oradaydı. Neler yaşadığımızı anlatmak çok zor. Kalbimizi koyarak elimizden geleni yapmak için uğraşacağız.""Bizim için izahı zor, anlatması güç bir şeydi. Ailemle yakalandım. Ayakta durmakta zorlandık. Hemen çocuklarımızın yanına gittik. O an dua etmekten başka yapacak bir şey yoktu. O an tam olarak ne olduğunu idrak edememiştik. Sonradan çok büyük bir felaket olduğunu öğrendik. Yaraları sarma zamanı. Futbolun birer paydaşları olarak depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışıyoruz. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Toparlanma süremiz biraz zaman alacak. Başka bir Türkiye yok.""Umarım kardeşlerimize en iyi şekilde güzel şeyler yaparız. Sezon sonunda da hep birlikte oraya gideriz inşallah. Çok üzgünüm gerçekten.""Maalesef şu anda işler gereği ülkemizin, vatandaşımızın yanında değiliz ama kalben onlarla birlikteyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir felaket kolay bir şey değil ama insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle Türk halkının yapamayacağı hiçbir şey yok. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Çocuklarımız için geleceğimiz için kalıcı yatırımlar yapmayı planlıyoruz."Kasımpaşa Kulübü, Antakya'da 100 tane prefabrik ev yapılacağını ve eşyalı bir şekilde depremzedelere teslim edileceğini açıkladı.Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis ve Juan Mata, 4'er Milyon TL bağışta bulundu."Hep beraber Türkiye için bir araya gelelim""Kaybedecek hiç vakit yok""Türk halkının bu çok zor zamanda yardımınıza ihtiyacı var. Sizi imkanınız varsa yardıma çağırıyoruz.""Maalesef Türkiye'deki depremler nedeniyle şoktayız. Bu yüzden şu anda yardıma ihtiyacımız var""Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye şimdi destek zamanı.""Türkiye ve Suriye'deki felaketten etkilenen herkes için mesaj göndermek istedik. Oradaki son durumu tam olarak öğrenebilmek için elbette İlkay Gündoğan ile görüştüm. Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın""Kaybedecek vakit yok.""Türkiye ne yazık ki çok büyük bir doğal afet yaşadı ve bugün milyonlarca insanın yardıma ihtiyacı var. Biz Türk halkının yaşadığı bu büyük felaketi Brezilya'dan takip ediyoruz. Mümkün olan her şekilde yardımcı olabilmek için hep birlikte buradayız. Bu hassasiyete sahip olan herkesten ricam, bir şekilde yardım etmeleri. Herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyor ve her şeyin daha yavaş yavaş daha iyiye gitmesini diliyorum""Acun Medya olarak, deprem bölgesinde çocuklara hizmet edecek kalıcı bir eğlence merkezi kuruyoruz. Buna Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal da destek verecek.""Yaşamış olduğumuz deprem bizi tarifsiz bir üzüntü içinde bıraktı. Milletimiz müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Bu kampanyada depremzedeler için çok kıymetli. Milli futbolcular olarak biz de ilk günden itibaren seferber olduk. Milli Takım futbolcuları olarak 6 milyon TL bağışta bulunma kararı aldık.""Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da Türk Milleti bitti demeden bitmez"Omuz Omuza yardım kampanyasında şu ana kadar 403.5 milyon TL toplandı"Gerçekten çok zorluydu bizim için. Çok ciddi kayıplarımız var. Bir şehre gittiğinizde, o şehri sahiplenmek zorundasınız. Çünkü sizin eviniz orası oluyor. Evinize sahip çıkmak zorundasınız. O gün 3 puan almıştık, Atsu arkadaşımız gol atmıştı, tüm stat çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini aklımızdan geçirmezdik. Ne diyeceğimi bilmiyorum. En azından millet olarak tek yumruk olduk. Tek ricam o insanları unutmayalım. Biz şanslıyız. Ailemize kavuştuk. Ama bu kadar şanslı olmayan insanlar var. Onları hiçbir zaman unutmayalım. Bu acı gerçekten kaldırabilecek güçte değil. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı.""Gerçekten yüzyılın felaketi olarak anılan bu olayda, yaralarımızın çabucak sarılmasını, kim ne kadar yardım yapabiliyorsa yapmasını rica ediyorum. Oralar çok kötü durumda. Hatay yok olmuş durumda. Ben de Rönesans Rezidans'tan şanslı bir şekilde kurtulanlardan birisiyim. 7. kattan aşağıya, bebeğimle birlikte düşen birisiyim. 16 aylık bebeğim ve eşim vardı yanımda. Şükürler olsun sağlam kurtulabildim. Ama 8-9 saatte hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aslında en başta ölümü kabul etmiştim. Eşimin ve çocuğumun yanımda olması, onların bana verdiği güçle, sırtımla, elimle duvarları kırarak, eşimin bana verdiği güçle, Allah bana o gücü verdi ya da şanslı bir şekilde oradan kurtulanlar arasındayım. Cristian Atsu ve Taner ağabeyin mekanı cennet olsun. Düşündükçe insan işin içinden çıkamıyor. Çok zor bir durum. Bir gün önce maçtasınız, kutlamalar yapıyorsunuz, 3 saat sonra böyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Ülkemiz vatandaşlarından ellerinden gelen yardımı yapmasını diliyorum.""Sevdiğimiz, tanıdığımız birçok hayatını kaybetti. Ben de kendi mucizemi yaşıyorum. 7 katlı bir binadaydım ve bina çöktü. Bugün burada olmam bana mucize gibi geliyor. Kendi yaşadıklarımı ve arkadaşlarımın yaşadıklarını hayatım boyunca unutamayacağım. Biz 7 katlı, çöken bir binadan sağ çıktık. Burada olabilmem gerçekten mucize. Yaşadıklarımızı unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş. Burak kardeşimle beraber. İnanılmaz hikayeler... Olayın olduğu sabah Volkan hocamız ve eşinin insan üstü çabalarıyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Böyle bir felaketi dünyada hiç kimsenin yaşamamasını temenni ediyorum."Sam Adekugbe: "Neler hissettiğimi anlatmak çok zor. Ailem diyebileceğim, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Ama ilk andan beri tek vücut olan bir millet var. Bize çok destek oldular. TFF'ye, tüm futbol camiasına teşekkür ederim. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Türkiye çok güçlü, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum"MHK Başkanı Lale Orta: "Hakem camiası olarak 1 milyon 612 Bin TL topladık. Bunu bağışlamak istiyoruz""Gönderdiğimiz 500 konteynerden haricen, 250 kalıcı konut daha yapacağız. Bunun Galatasaray'a maliyeti 500 milyon TL. Ben bu taahhütün altına taraftarlarıma güvenerek girdim. Galatasaray taraftarları olarak kampanyaya daha büyük destek versinler"PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi; Digitürk olarak 20 milyon TL, PSG olarak 1 milyon euro, ECA olarak 500 bin euro yardımda bulunduklarını açıkladı."Kalbimiz sizinle birlikte. Bütün kalbimizle acınızı paylaşıyoruz. Bugün Ali Koç'la da durumu görüştüm, sizinle birlikte olmak bizim görevimiz. Elimizden gelen maksimum yardım yapmaya devam ediyoruz.""Çocuklar hep gülsün diye başladık. Milli Eğitim Bakanı'yla yaptığımız görüşmede 6 tane okul Beşiktaş camiası olarak taahhüt ediyoruz.""3 büyük kulübümüz, sezonun başlamasından evvel depremzede vatandaşlarımız için mini bir turnuva yapacak.""Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 100 Milyon TL'yi taahhüt ediyoruz. Ama yeni başladık. 4-5 gündür çalışıyoruz. Belki Haziran'a kadar bu çok artar""Fenerbahçe ailesi olarak, 1000 konteyner bağışlamak üzere para topladık."Kuşadasıspor Başkanı Alim Emiroğlu, 1 Milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Emiroğlu ayrıca iç saha maçlarında gelirlerini bağışladıklarını söyledi."Futbolun bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben biraz uzakta yaşadım bu depremi. Bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum. Bu gibi trajedilerde en önemli şey yardımların bir an önce ulaşması. İnsanların hemen yardıma koşması. Ekonomik açıdan da duygusal açıdan da çok önemli""Aranızda bulunmak çok güzel bir şey. Maalesef bu korkunç bir trajedi oldu. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık. Türk milleti ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Elimizden geldiği kadar destek vereceğiz.""Türk insanının şu anda paylaştığı duyguları ben de paylaşıyorum. Gerçekten bu trajedi, asrın felaketi. Büyük Türk Milleti'nin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi.""Çok insan hayatını kaybetti. Ama artık geleceği ve ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Türk insanını, büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok iyi şeyler yapabiliriz.""Bu bağışlar çok önemli. Kalanların hayatlarına devam etmeleri için çok önemli. Ben de inanıyorum ki, insanlar bu yardımları devam ettirecekler. Bugün gösteriyor ki, büyük bir yardım olacak. Burada olmaktan da mutluyum duyuyorum. Az olsa yardımımız olsun, yüreklerine dokunalım istiyoruz. Umuyorum ki bunu yapacağız, acılarını azaltacağız.""Son milli maçlarda Diyarbakır ve Gaziantep'e gidip oradaki insanların duygularını yaşamış olmamız... Oraları bizzat gördük. Şimdi bu şekilde olması bizi gerçekten üzüyor. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu biliyor. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu. Bu da Türkiye'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor.""Gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Hep bahsediyorum, Türkiye benim ikinci evim gibi, bunu bu sefer Almanya'daki Türklerden de gördüm. Birçoğu öyle hissediyor.""Futbolda her zaman takım olmaktan bahsederiz, şimdi takım olma zamanı. Yaralarımızı sarma zamanı, onun için bu çok iyi bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.""Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirme gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Okul harçlığını veren o kadar çok çocuğumuz var ki insan duygulanıyor.""Futboldan para kazanmaya başladığım günden itibaren bende bir duygu oluşmuştu ve bunu hep yerine getirmiştim. Geriye dönüp baktığımızda bu ülkede evinde her gün felaketler olan insanlar var. Ben ve çocuklarım onlara yardım etmeyi hiç ihmal etmedik. Yardım için illa büyük bir felaket gelmesini beklememek lazım. Beni arayan 50'den fazla kişinin 40 tanesi çocuktu. Kumbaralarında biriktirdiklerini bağışlıyorlar""Bu organizasyonu bize hazırlayan, bu organizasyonu organize eden herkese teşekkür ederim. Futbolun aslında ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz bir günü yaşıyoruz. Futbolu renklerden uzak tuttuğunuzda futbolun neler yapabileceğini görüyoruz.""Küçük bir kardeşim Galatasaray forması almak için para biriktiriyormuş onu bağışladı. Numarasını aldım. Kerem'e ileteceğim. İnşallah ona imzalı bir forma gönderecektir."1907 Fenerbahçe Derneği 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu. Acun Ilıcalı, bu rakamı kendisinin 10 Milyon TL'ye yuvarladığını söyledi.Adana Demispor Başkanı Murat Sancak, toplamda 30 Milyon TL'lik bağışta bulundu.Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak:"Eski Erzurumspor başkanı 2 milyon TL bağışta bulundu.""AYEMDER olarak 6 milyon TL değerinde Konteynerlerde kullanılabilecek bin adet çift kapılı dolap ve 1 bin adet masayı göndereceğiz. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir mobilya malzemesi göndereceğiz.Giresunspor yönetim kurulu olarak da 370 bin TL bağışlayacağız.""Bir kardeşimiz forma alacakmış, bu forma parasını 500 TL olarak bağış yaptı. Ona forma sözü verdim. Forma yollayacağım"İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 5 Milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Sarıalioğlu, isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşlarının da 5 Milyon TL'lik yardım yaptığını söyledi.Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, arkadaşlarıyla birlikte 7.5 Milyon TL'lik yardımda bulunduklarını açıkladı.Rezan Epözdemir, 2 Milyon TL'lik bağışta bulundu.Mehmet Büyükekşi, arkadaşlarıyla birlikte 8 Milyon TL'lik bağışta bulundu."Bu iş için mücadele etmeye her saniye hazırız. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Sadece bugün değil her gün mücadele etmeliyiz. Ben inşaattan anlamam ama bir gencin, bir çocuğun sporla nasıl değişeceğinden anlarım. Hayatım boyunca da gençelere dokunan bir insan olarak, TFF'nin başkanlığında, tüm devlet kurumları dahil olmak üzere, akademisyen ve Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle birlikte; BESYÖ ve spor bilimleri okuyan öğrencilerin stajlarını deprem bölgesinde, bizimle yapması taraftarıyım.""Bu ülkeye bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey birliktelik. Sporun nasıl birleştirici bir gücü olduğunu yaşayan biriyim. Afet bölgesindeki çocuklarımız için bazı şeyler düşünmek zorundayız. ""Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra biz ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Çarptık, böldük ve büyük bir rakam çıktı. Biz Galatasaray olarak hep diyoruz ki 'Bizim 30 milyon taraftarımız var.' her taraftardan 10 lira alsak tamamlayabiliriz. Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Biz eğer 30 milyonsak taraftar başına 10 lira bağışlarsak 300 milyon TL yapar.""Memleketimiz çok büyük bir felaketi yaşadı. Bunun yaralarını sarmak içinde buradayız. Özellikle Maraş, Antep ve Hatay'ı ziyaret ettim. Bütününü gördüğünüz zaman durum çok başka. Biz bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim üstümüze bir görev düşüyor. Bu yaraların sarılmasında emek veren kim varsa herkese şahsım ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum."Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım; yönetim, futbolcular ve teknik heyet ile birlikte 5 Milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı."Bundan sonra iç sahada oynayacağımız maçların gelirlerini ve 10 Milyon TL daha bağışlayacağız.""Bizim için de çok zor. Kulüpte tedirginlik olmasın diye konteyner mahalle yapıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Bu kadar ekonomik kriz yaşadık. Her kesimimizle yardımlaşmayı çok seviyoruz. Türk toplumu olarak Ensar bir toplumuz. Elimizden geldikçe fazla yardım edelim.""Biz ligden çekilmedik. Böyle bir olaydan sonra insanların morale ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık.""Büyük bir facia yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir olay. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. İmarda parmağı olan herkesten istirham ediyorum. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Bunun öbür tarafı da var.""Elif Elmas aradı beni Napoli'den. Takım arkadaşlarıyla birlikte 100 bin euro bağışta bulundu."Nevzat Kaya, 3 Milyon TL'lik bağışta bulundu.Fikret Öztürk, Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL'lik bağışta bulundu.Mehmet Evyap 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.: "Bu birlikteliğin dünyada örneği yok. Hepimizin desteğiyle yaralar sarılacak. Başakşehir olarak desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağışlıyoruz.""Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanın kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli.""Yaşadığımız olaylar oldu. İstanbul'da yakalandık, eve bir telefon aldım. Çok korkmuş olduğum bir telefondu. Ailemden birine bir şey oldu sandım. Fakat maalesef bütün aileme, ailem diyorum herkes benim vatandaşım, ailem. Çok üzüldüm. Eşim ve çocuklarımı aradım. Direkt sormak istedim, akıl sağlığım gitmişti. Onların iyi olduğunu öğrendim fakat uzak akrabalarımdan vefat edenler oldu. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Umarım umut edilen yardımları toplayıp vatanımıza, milletimize hayırlı oluruz""Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum. Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Asıl önemli olan bu desteği hissedebilmektir. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı.""Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak.""Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.""İnşallah hem Gaziantep hem de Hatayspor önümüzdeki sezon ligde olmaya devam ederler. Ben şahsen bir vatandaş olarak bu ülkenin kutuplaşmasından rahatsızım. Bu kutuplaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de futbol. Bu acı ama gerçek. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur. Bizlere de futbol açısından genç nesillere daha olumlu bir ortam bırakmamız gerekiyor.""Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan ders almayı ve dünyanın en güzel ülkesi olan vatanımızı geleceğe yakışır bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki tüm ülkede farkındalık ve dönüşüm başlayacaktır. Şimdi önceliğimiz afet bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını gidermek.""Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir Hataylı gibi mücadele etti. İyi ki varsın Volkan Demirel. Hatay sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak olan yardımların planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlığın ölmediğini gösteriyor bu birliktelik.""Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıyorsam neredeyse yarısını kaybettim. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık. Söyleyecek çok şey yok. Elimizden geldiği kadar bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum.""Bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Bundan sonra bir takım özel maçlar yapacağız. Şampiyonlar Ligi finaline kadar birçok organizasyon yapacağız.""TFF olarak barınma ihtiyacını karşılamak adına yola çıktık. İmkanı olan herkese bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için buradayız. Kimsenin ben yardım yaptım artık yapmama gerek yok demesini istemiyoruz. Bu ihtiyaç hep devam edecek. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Kökümüz bir.""Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız."Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı.""Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz.""Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden birinden sonra hepimiz derin üzüntüler içindeyiz. Hayata dönemiyoruz. Aklımız, fikrimiz, depremzede vatandaşlarımızla birlikte. Çok zor günler geçiren, ciddi can kayıpları sonrası şu anda gelecekleri ile ilgili umut isteyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, artık bu dakikadan sonra bence bize emanetler. Biz Türk Milleti olarak, depremi ilk günden beri onların yanında olduk, onları destekledik ama artık öyle bir dönemdeyiz ki, onların geleceği, onlarından bundan sonraki hayatları bizim sorumluluğumuzda. Her Türk vatandaşının şu anda düşünmesi ve yapması gereken tek bir şey var, bu kardeşlerimizin geleceğine ışık tutmak, onlara faydalı olmak. Ülkemiz, benim yaşadığım sürece boyunca gördüğüm en büyük kenetlenmeyi yaşadı. Ülkece kenetlendik. Her şeyi unuttuk ve hep onları düşündük. Bu akşam özel bir akşam. Futbol dünyasının akşamı. Çok özel bir gece. Herkes çok yardım etti, elinden geleni yaptı. Ama her zaman söylediğimiz gibi, bizim açımızdan yardımın sonu diye bir şey olamaz. Bu akşam futbol dünyası olarak ekranlardayız. Bu akşam depremzede kardeşlerimiz için yine umut olacak bir akşam olsun diye diliyorum"