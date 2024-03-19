TFF'den olaylar için sürpriz karar

TFF resmi sitesinden açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar için bir yazı paylaşmadı.

Haber; Sporx.com
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TFF'den olaylar için sürpriz karar
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19 Mart 2024 20:07
Son güncelleme 19 Mart 2024 20:08
TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.

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