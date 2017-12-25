TFF 1. Lig'de ilk yarının gol raporu

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 35 gole ulaşan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken, 3 futbolcu 9'ar gole ulaştı.
Ligde 153 müsabakada 406 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,7, hafta başına düşen gol sayısı da 23,09 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 35 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 7 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.
Çaykur Rizespor'u 33 golle Eskişehirspor ve 32 golle Balıkesirspor Baltok izledi.
İlk devrede Balıkesirspor Baltok'tan Abdulkadir Özgen ile Mahatma Otoo ve Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 9'ar golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.
- Gollerin dağılımı
Ligdeki 406 golün 237'sini ev sahibi ekipler, 169'unu deplasman takımları attı. Gollerin 293'ü ayakla, 56'sı kafayla, 45'i penaltıdan atılırken, futbolcular 12 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 160, ikinci yarılarda ise 246 gol kaydetti.
Toplam 55 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 45'i gol oldu. Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 6'şar golü bulunuyor.
İstanbulspor 3, Grandmedical Manisaspor 2, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Samsunspor ve Ümraniyespor birer penaltı atışından yararlanamadı.
- Kaleyi şaşıranlar
Toplam 7 takımdan 11 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 4, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Grandmedical Manisaspor 2, Altınordu, Elazığspor, Gaziantepspor ve Ümraniyesporlu oyuncular birer kez kendi ağlarını havalandırdı.
Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:
Uğur Arslan Kuru (Altınordu), Kubilay Sönmez, Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Bjarnson (Elazığspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Sinan Osmanoğlu (2), Ahmet Kesim, Özgür Yankaya (Gazişehir Gaziantep), Abdulkadir Korkut, Atiemwen (Grandmedical Manisaspor), Appindangoye (Ümraniyespor)
- Gol raporu
TFF 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:
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Ligde 153 müsabakada 406 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,7, hafta başına düşen gol sayısı da 23,09 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 35 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 7 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.
Çaykur Rizespor'u 33 golle Eskişehirspor ve 32 golle Balıkesirspor Baltok izledi.
İlk devrede Balıkesirspor Baltok'tan Abdulkadir Özgen ile Mahatma Otoo ve Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 9'ar golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.
- Gollerin dağılımı
Ligdeki 406 golün 237'sini ev sahibi ekipler, 169'unu deplasman takımları attı. Gollerin 293'ü ayakla, 56'sı kafayla, 45'i penaltıdan atılırken, futbolcular 12 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 160, ikinci yarılarda ise 246 gol kaydetti.
Toplam 55 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 45'i gol oldu. Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 6'şar golü bulunuyor.
İstanbulspor 3, Grandmedical Manisaspor 2, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Samsunspor ve Ümraniyespor birer penaltı atışından yararlanamadı.
- Kaleyi şaşıranlar
Toplam 7 takımdan 11 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 4, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Grandmedical Manisaspor 2, Altınordu, Elazığspor, Gaziantepspor ve Ümraniyesporlu oyuncular birer kez kendi ağlarını havalandırdı.
Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:
Uğur Arslan Kuru (Altınordu), Kubilay Sönmez, Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Bjarnson (Elazığspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Sinan Osmanoğlu (2), Ahmet Kesim, Özgür Yankaya (Gazişehir Gaziantep), Abdulkadir Korkut, Atiemwen (Grandmedical Manisaspor), Appindangoye (Ümraniyespor)
- Gol raporu
TFF 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:
|Takımlar
|Gol
|Ayak
|Kafa
|Penaltı
|Rakip kendi kalesine
|Adana Demirspor
|23
|14
|6
|2
|1
|Adanaspor
|20
|16
|1
|3
|0
|Akın Çorap Giresunspor
|25
|18
|6
|1
|0
|Altınordu
|24
|20
|2
|2
|0
|Balıkesirspor Baltok
|32
|23
|5
|3
|1
|Boluspor
|21
|19
|1
|1
|0
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|20
|14
|2
|4
|0
|Çaykur Rizespor
|35
|26
|1
|6
|2
|Denizlispor
|16
|11
|3
|2
|0
|Elazığspor
|24
|16
|4
|4
|0
|Eskişehirspor
|33
|26
|2
|3
|2
|Gaziantepspor
|7
|6
|1
|0
|0
|Gazişehir Gaziantep
|19
|14
|1
|3
|1
|Grandmedical Manisaspor
|21
|15
|4
|1
|1
|İstanbulspor
|18
|14
|2
|1
|1
|MKE Ankaragücü
|26
|14
|9
|1
|2
|Samsunspor
|16
|11
|3
|2
|0
|Ümraniyespor
|26
|16
|3
|6
|1
|TOPLAM
|406
|293
|56
|45
|12