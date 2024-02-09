Tete, vatandaşı Carlos Vinicius'u yalnız bırakmıyor

Galatasaray'da Carlos Vinicius'un takıma katılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Tete, vatandaşını saha dışında da yalnız bırakmıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tete, vatandaşı Carlos Vinicius'u yalnız bırakmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2024 12:05
Kupadaki Bandırmaspor maçında siftah yapan Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un golünde pası veren Tete, dışarıda da vatandaşının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Golcü oyuncunun Galatasaray'a adaptasyon sürecini hızlandırmasına yardımcı olan genç Sambacı, "Carlos'un gelişiyle mutlu oldum. Saha içinde, dışında birlikte konuşup sohbet edebiliyoruz. İletişimimiz çok iyi. Bunun dışında birbirimize asistler yapabileceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery