Tete, vatandaşı Carlos Vinicius'u yalnız bırakmıyor

Kupadaki Bandırmaspor maçında siftah yapan Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un golünde pası veren Tete, dışarıda da vatandaşının yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Golcü oyuncunun Galatasaray'a adaptasyon sürecini hızlandırmasına yardımcı olan genç Sambacı, "Carlos'un gelişiyle mutlu oldum. Saha içinde, dışında birlikte konuşup sohbet edebiliyoruz. İletişimimiz çok iyi. Bunun dışında birbirimize asistler yapabileceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncunun Galatasaray'a adaptasyon sürecini hızlandırmasına yardımcı olan genç Sambacı, "Carlos'un gelişiyle mutlu oldum. Saha içinde, dışında birlikte konuşup sohbet edebiliyoruz. İletişimimiz çok iyi. Bunun dışında birbirimize asistler yapabileceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.