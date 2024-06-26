Temi Fagbenle, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Temi Fagbenle'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Temi Fagbenle, Beşiktaş'ta
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26 Haziran 2024 23:10
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de 2019-2020 sezonunda BOTAŞ forması giyen 1,93 metre boyundaki pivot, bu ekipte 5 maçta oynayıp İspanya temsilcisi Salamanca'ya transfer oldu. Temi Fagbenle, 2021-2022 sezonunda ise ÇBK Mersin formasıyla 25 maça çıktı.



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