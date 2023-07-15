Tekke: 'İşimiz daha kolay değil'

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonu öncesi hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İstanbulspor, çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. İdman öncesi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Takımda sakat oyuncu kalmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Hemen hemen tam kadro ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Bir hazırlık maçı yaptık. Şu ana kadar kampımız gayet keyifli geçiyor. Aramıza katılacak oyuncularımız var. Onları bekliyoruz. İzlediğimiz oyuncular var, bakmamız gereken oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Kampın temel özelliği oyuncuların takıma alışması. Biz titizlikle hareket ediyoruz. Mecburen böyle davranmak zorundayız. Türk oyuncuda sayısal olarak sıkıntımız olabilir. Genel anlamda mevcut oyuncularımın takım içinde çalışması gayet iyi. Benim için önemli olan bu ama tabii önümüzde çok fazla süre yok. Bir an önce belirlediğimiz pozisyonlara katabileceğimiz oyuncuları katıp onlarla beraber oynamak istediğimiz oyun formasyonlarını tekrar yapmamız lazım. Çünkü bizim savunma da oynasak hücum da oynasak yapmamız gereken hamleler var ve tüm futbolcularımın bunu bilmesini istiyorum. Yeni gelenler de bize katılınca bunları tekrar etme şansımız olacak" diye konuştu.



"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"



Tekke, kamp kadrosunda genç oyuncular da olduğunu dile getirerek, "Potansiyeli olan oyuncular var. O nedenle güzel keyifli geçiyor. Sayısalından daha çok bizim maliyetlerimize uygun aradığımıza yakın oyuncuları almaya çalışıyoruz. Transfer zamanlama olarak, oyuncu profilli olarak çok önemli. Bunlar kolay olan şeyler değil. Bazen maddi nedenlerle bazen de tercih sebebiyle transferler olmayabiliyor. Kolay değil ama biz çok titiz davranmak zorundayız. Biz diğer kulüpler gibi maddi olarak rahat davranabilecek durumda değiliz. Biz ligde kalabilecek geçen seneden daha güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla işimiz kolay değil" şeklinde konuştu.



"DİKKATLİ DAVRANIYORUZ"



Diğer kulüplerden farklı olarak kendilerinin biraz daha mütevazı bütçede olmasına dikkati çeken Fatih Tekke, "Bizim baktığımız oyuncuların en azından diğerler kulüplere oranla biraz altlarda olması lazım. Transferde hata yapma oranı da var. Dolayısıyla en az hata yaparak çabuk şekilde ki bence en önemlisi o kadroyu oluşturmak istiyoruz. Çünkü zamanımız yok. Geçen sene faydalandığımız kiralık oyuncuların sayısı 13'tü. Onlardan ciddi faydalandık. Böyle bir süreç yaşanmasını istemiyorum. Dediğim gibi sezon başında birbirine uyum sağlayan bir takım kurmak zorundayız. Bunun için de ne çok dikkatli davranıyoruz. Şu ana kadar biraz yavaşız ama gayet doğal" dedi.



