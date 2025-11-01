Tedesco, 10 yıllık döngüyü kırmak istiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine koltuğa oturan Domenico Tedesco, ilk derbisine çıkacak. Bu dev maç İtalyan teknik adam için de bir hasret sonlandırma mücadelesi olacak.
YABANCILAR GALİP GELEMİYOR
Keza sarı-lacivertliler, son 10 sezonda yabancı teknik adam yönetiminde Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlar elde edemedi. Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı galibiyet alan son yabancı çalıştırıcı Vitor Pereira. O da ilk döneminde... Dick Advocaat, Phillip Cocu, Vitor Pereira (2. döneminde), Jorge Jesus ve Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi.
10 YILLIK DÖNGÜYÜ KIRMAK İSTİYOR
Kanarya, bu süreçte 8 kez berabere kaldığı ezeli rakibine 6 kez kaybetti. Domenico Tedesco, bu 10 yıllık döngüyü kırmak için Dolmabahçe'de olacak. Sarı- lacivertlilerin bu süreçte aldığı diğer 4 galibiyetin 2'si İsmail Kartal, 1'i Ersun Yanal ve 1'i Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı sezonlarda geldi.
