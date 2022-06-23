Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni hayata geçiriyor.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile basketbol ailesini oluşturan kulüpler, antrenörler, sporcular ve hakemler, tüm dünyanın en önemli spor insanlarının aldığı özel bir eğitim içeriğine ulaşacak.



Yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketboluna değer katma vizyonuyla göreve gelirken, şeffaflık ve dürüstlüğü en temel ilkelerimiz olarak benimsedik. Attığımız ve atacağımız adımları planlarken de her zaman bu ilkeler doğrultusunda ilerlemeye özen gösterdik. Kulüplerimizin ve paydaşlarımızın çok değerli katkılarıyla, sadece basketbolumuz için değil Türk sporu için katılımcı, cesur ve dürüst yönetime örnek teşkil edecek önemli başarılara, projelere imza attık. Dünyanın en saygın organizasyonlarına hizmet sağlayan Sportradar'ın partnerliğiyle Türk basketboluna kazandırdığımız 'Şeffaflık Tescil Teknolojisi', basketbol vizyonumuzun ve ilkelerimizin kıymetli bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.



Projenin, Türk spor tarihinde bir örneğinin bulunmadığını vurgulayan Türkoğlu, "Sportradar'ın tecrübesine ve iş birliğine inanıyor, güveniyoruz. Şeffaflık Tescil Teknolojisi, düzenli eğitimler ve organizasyonlarla basketbolumuzun bütün paydaşlarının bilinçlenmesine katkı sağlayacak; takımların, sporcuların, hakemlerin ve basketbola yatırım yapan sponsorlarımızın kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engelleyecektir. Bu iş birliği ile uygulamaya başlayacağımız Şeffaflık Tescil Teknolojisi, Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, Türk sporu için de öncü olacaktır. Sportradar ile partnerliğimizin camiamız için hayırlı olmasını diliyor, kendileriyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Integrity Service Global İş birlikleri ve Operasyonlar Direktörü Tom Mace ise şunları aktardı:



"Türkiye Basketbol Federasyonu ve Sportradar arasında gerçekleşen Şeffaflık Tescil Teknolojisi partnerliğini duyurmaktan çok mutluyum. Türk basketboluna bu sezondan itibaren eklenecek sistemden büyük heyecan duyuyoruz. Anlaşma kapsamında Türk basketbolunun sporcular ve hakemler başta olmak üzere tüm paydaşlarına eğitimler düzenlenecek, çalıştaylarla bu bilgiler sayesinde farkındalık yaratılacağına inanıyoruz. Çalıştaylarımız, ilgi çekici ve örneklendirici içeriklerle, yönlendirici mesajlar ve tavsiyelerle Türk basketbolunun kaliteli yapısına daha da katkı sağlamak amacıyla sporun tüm paydaşlarının bilinçlenmesine yönelik olacak. Türkiye Basketbol Federasyonunun hayata geçirdiği kapsayıcı 'Şeffaflık Tescil Teknolojisi' hizmetlerinin, Türkiye'de sporun gelişimine verdiği katkıyla takdire şayan olduğunu düşünüyor, TBF ile birlikte çalışacak olmanın heyecanıyla anlaşmamızın uzun yıllar sürmesini diliyoruz."





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