Taylan Antalyalı: 'Pandemi sonrasında iyi dönemedik'

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan ve 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Koronavirüs nedeniyle verilen sonrasında iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyen Antalyalı, "Pandemi sonrası lige iyi dönemedik. Bugün de mağlup olduk, buraya kazanmak için gelmiştik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Kalan üç maçı en iyi şekilde bitirip, ligi de en iyi şekilde sonuçlandırmak istiyoruz." dedi.



