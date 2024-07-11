Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oluyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak.
Beşiktaş'ta Slovenya kampına dahil edilmeyen Tayfur Bingöl ile devre arasında da ilgilenen Konyaspor, bu kez kadrosuna katmak istiyor.
Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'nın özellikle istediği Tayfur Bingöl için Konyaspor yönetimi, bu hafta resmi olarak Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve bu transferi bitirecek.
Beşiktaş'ta Slovenya kampına dahil edilmeyen Tayfur Bingöl ile devre arasında da ilgilenen Konyaspor, bu kez kadrosuna katmak istiyor.
Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'nın özellikle istediği Tayfur Bingöl için Konyaspor yönetimi, bu hafta resmi olarak Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve bu transferi bitirecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU