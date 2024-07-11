Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl defteri kapanıyor... Daha önce Konyaspor ile görüştüğü bilinen Tayfur'un, Yeşil-Beyazlı takıma imza atması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oluyor!
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11 Temmuz 2024 08:33
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 08:35
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanacak.

Beşiktaş'ta Slovenya kampına dahil edilmeyen Tayfur Bingöl ile devre arasında da ilgilenen Konyaspor, bu kez kadrosuna katmak istiyor.

Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı'nın özellikle istediği Tayfur Bingöl için Konyaspor yönetimi, bu hafta resmi olarak Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve bu transferi bitirecek.

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