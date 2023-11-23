Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, 'altı ilk beş oyuncusu' ile sezon öncesinde takım içinde yapılan toplantı hakkında konuştu.



Hazırlık maçları döneminde yaklaşan sezonu konuşmak adına bir toplantı düzenlemeye karar veren Tatum, bu toplantıya Jaylen Brown, Jrue Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis ve Derrick White'ı dahil etmişti.



Hiçbir antrenör ya da başka takım arkadaşının bulunmadığı toplantıyla ilgili Tatum, ESPN'e şunları anlattı:



"Hepimizi aynı odaya toplayıp bu konu hakkında konuşmamızı istemiştim. Hepimiz insanız ve duygularımız var, ben de konuyu açarak, kısaca 'Altı kişiyiz. Fakat aynı anda sadece beş kişi oynayabilir. Aramızdan biri bazen maç sonlarında oynamayacak' demiştim.



'Adil olsun ya da olmasın, ben ve JB muhtemelen her maça ilk beş başlayıp sonlarını da oynayacağız. Ancak bizlerin farklı bir standarda tabi tutulması ve farklı şekilde koçluk yapılması gerekiyor. İster KP ister Al olsun, ikinizden biri maç sonlarında oynamayabilir ve buna razı olmanız gerekiyor.' da dedim."



"UYMAZSA, ŞİMDİDEN SÖYLEYİN"



Tatum, amacının maç kaybetmenin anlaşmazlığa yol açabileceği durumlarda ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek olduğunu belirtti:



"Ve 'Eğer bu sizin için uygun değilse, şimdi konuşalım. Sezon başlamadan önce herkesin 'Evet, benim için sorun yok' deyip sonra birkaç maç kaybettiğimizde sıkıntı çıkarmasını istemiyorum.' falan demiştim.



Hepimizin aynı frekansta olduğunu ve aramızda sıkıntı olmadığını görmemiz adına güzel bir şey yaptık. Harika bir toplantıydı."



Celtics, Doğu Konferansı'nda 12-3'lük dereceyle zirvede yer alırken, Tatum bu sezon 15 maçta 27,9 sayı, 9,1 ribaund ve 4,1 asist ortalamaları yakaladı.





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