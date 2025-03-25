Jayson Tatum was helped to the locker room after landing on Domantas Sabonis' foot.



Sabonis also received a flagrant 1.



Hope JT is okay 🙏 pic.twitter.com/y1n2HlyiwT



— Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2025

Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, Sacramento Kings ile oynanan maçta sakatlanarak parkeden erken ayrıldı.Tatum, bir ribaund mücadelesi sırasında Domantas Sabonis'in ayağına basarak bileğini burktu. Celtics'ten yapılan açıklamaya göre, yıldız oyuncuya ayak bileği burkulması teşhisi konuldu.Sakatlık öncesinde 26 dakika sahada kalan Tatum, 25 sayı, 8 asist ve 7 ribaundlık etkileyici bir performans sergilemişti.Celtics koçu Joe Mazzulla, sakatlık hakkında iyimser konuştu:Tatum, bu sezon Celtics için kritik bir oyuncu konumunda ve şu ana kadar 27.2 sayı, 8.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları ile oynuyor.DeMar DeRozan ve Domantas Sabonis, Kings adına maçı double-double yaparak tamamladı. DeRozan 20 sayı ve 10 asist, Sabonis ise 16 sayı ve 17 ribaund ile oynadı.Tatum'ın erken sakatlık yaşamasına rağmen Boston, Sacramento karşısında galibiyete ulaşarak 53-19'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.