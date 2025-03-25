Tatum korkuttu, bileği burkulunca oyunu terk etti

Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, Sacramento Kings ile oynanan maçta sakatlanarak parkeden erken ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tatum korkuttu, bileği burkulunca oyunu terk etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2025 12:15
Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, Sacramento Kings ile oynanan maçta sakatlanarak parkeden erken ayrıldı.

Tatum, bir ribaund mücadelesi sırasında Domantas Sabonis'in ayağına basarak bileğini burktu. Celtics'ten yapılan açıklamaya göre, yıldız oyuncuya ayak bileği burkulması teşhisi konuldu.

Sakatlık öncesinde 26 dakika sahada kalan Tatum, 25 sayı, 8 asist ve 7 ribaundlık etkileyici bir performans sergilemişti. 

Celtics koçu Joe Mazzulla, sakatlık hakkında iyimser konuştu:

"Durumu iyi görünüyor. Pozisyonu tam olarak izlemedim ama hakemler doğru kararı verdi. Neyse ki serbest atışları kullanabildi. Şu an tedavisi yapılıyor."

Tatum, bu sezon Celtics için kritik bir oyuncu konumunda ve şu ana kadar 27.2 sayı, 8.7 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları ile oynuyor.

DeMar DeRozan ve Domantas Sabonis, Kings adına maçı double-double yaparak tamamladı. DeRozan 20 sayı ve 10 asist, Sabonis ise 16 sayı ve 17 ribaund ile oynadı.

Tatum'ın erken sakatlık yaşamasına rağmen Boston, Sacramento karşısında galibiyete ulaşarak 53-19'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery