Tatum: "Celtics'ten nefret ederdim, gelmek istememiştim"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, eskiden Celtics'ten nefret ettiğini ve takıma katılmayı hiç düşünmediğini söyledi.



Yakın zamandaki bir röportajda, Boston'ın en iyi oyuncusu, söyledikleriyle Celtics taraftarlarını şaşkına çevirdi. Boston'a katılma konusundaki geçmiş duygularını açığa vururken, Tatum'ın yüzünde bir gülümseme vardı.



Genç yıldız, itirafını şu şekilde dile getirdi:



"Favori oyuncum ve idolüm Kobe'ydi (Bryant) ve bunu herkes biliyor. Bu yüzden Celtics'e gelirken burayı hiç sevmiyordum. Çocukken sadece Lakers için oynayacağımı düşünüyordum. Dürüst olmak gerekirse, Boston'ın nerede olduğunu bile hiç bilmiyordum. Sadece Doğu Yakası'nda olduğunu biliyordum. Ama oraya hiç gitmemiştim ve gitmeyi de hiç düşünmemiştim. Yani Draft edildiğimde, oldukça tuhaftı. Eskiden Celtics'ten nefret ederdim ve şimdi her şey tıkırında. Her şeyin bir sebebi var ve burada olduğum için kesinlikle minnettarım."



Kobe 2016'da emekli olduğunda, Tatum Duke Üniversitesi forması giyiyordu ve birinci yılında oynadığı 29 maçta 16.8 sayı, 7.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları kaydetmişti. Bu rakamlar NBA scoutlarını etkilemişti ve genç Tatum için ne yazık ki etkilenen scoutlar, Celtics için çalışanlardı.



O yıl Lakers, Jayson yerine Lonzo Ball'u (2'nci sıradan) seçmişti. Sonuç olarak, Celtics kendisini alan takım olmuştu ve şimdi Tatum, oynadığı son playoff serisinde 25.7 sayı, 10.0 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları kaydetmiş durumda.



