Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın şut mekaniği üzerinde yaşadığı problem üzerinde çalıştığı bildirildi.



Hem playofflarda hem de Paris Olimpiyatları'nda şutunda zorluk çeken Tatum'ın, yaz döneminde bu durumu düzeltmeye uğraştığı ortaya çıktı.



ESPN'den Ramona Shelburne, Tatum'ın geçen sezonun başlarında ortaya çıkan ve hem playofflarda hem de Olimpiyatlarda tekrarlayan şut mekaniğindeki problemi düzeltmek adına, uzun süredir beceri koçu olan Drew Hanlen ve fizyoterapist Nick Sang ile birlikte çalıştığını aktardı.



Tatum, geçtiğimiz normal sezonda %37,6 üçlük isabetiyle oynamasına rağmen, 2024 playofflarında bu alanda yalnızca %28,3'lük bir isabet oranına sahipti.



2024 Olimpiyatları'nda ise Tatum, genel olarak %38,1'lik bir şut isabetiyle oynamış ve tek bir üçlük isabeti bile kaydedememişti.



