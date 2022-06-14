Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'in adı transferde birçok takımla anıldı. Fenerbahçe'nin altyapısından futbolseverlerin hatırladığı Tarık Çetin'in durumuyla ilgili en net gelişmelere Sporx ulaştı. İşte Tarık Çetin'in transferiyle ilgili yaşanan gelişmeler...



KONYASPOR, BONSERVİSİYLE BİRLİKTE İSTEDİ



Çaykur Rizespor'da başarılı maçlar çıkaran Tarık Çetin'e Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'den teklifler var. Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, Tarık Çetin ile yakından ilgileniyor. Konya ekibi, Rizespor ile sözleşmesi devam eden kaleciyi bonservisiyle birlikte transfer etmek istedi. Rizespor ise 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için gelen bu teklife soğuk baktı. Tarık Çetin ise Rizespor'a gelen teklifleri değerlendirmeye olumlu bakıyor.



ÜMRANİYESPOR'DAN RİZESPOR'A SOMUT TEKLİF



Rizespor kalecisi için en somut teklif Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından biri olan Ümraniyespor'dan gelmiş durumda. Ümraniyespor, Tarık Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Düzenli olarak oynamak isteyen Çetin'in Ümraniyespor'da forma giyme olasılığı daha yüksek. Bu da 1.93 boyundaki kaleci için önemli bir opsiyon.



FENERBAHÇE'YE DÖNME İHTİMALİ VAR MI?



Öte yandan başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Karagümrük de yaklaşık 2 yıldır Tarık Çetin için nabız yokluyor. 25 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe de olasılıklar arasında. Vedat Muriqi'nin transfer sürecinde Rizespor'a katılan Tarık Çetin için Jorge Jesus'un vereceği rapor çok önemli. Tarık Çetin'in Berke Özer'in ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'ye dönmesi halinde ise Altay Bayındır ile rekabet etme durumu söz konusu.



TARIK ÇETİN YURT DIŞINDA



Kaleci Tarık Çetin, şu anda yurt dışında bulunuyor ve gelişmeleri takip ediyor. Rizespor'daki kongre sürecinin ardından Çetin'in transfer süreci de netlik kazanacak. Tarık Çetin geçen sezon Rizespor'da 12 maçta forma giydi. Çetin, daha önce Karagümrük ve Fenerbahçe'de de görev almıştı.



Haber: Emrah KARALİNÇ





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