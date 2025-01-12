Taraftarın gözü yeni hocada

Beşiktaş camiası, yeni teknik direktörle birlikte transfer çalışmalarının hızlanıp takımı tekrar zirveye taşıyacak bir sürecin başlamasını umut ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Taraftarın gözü yeni hocada
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12 Ocak 2025 09:50
Zirve yarışından uzaklaşan, başkan değiştiren bir süredir de hocasız kalan Beşiktaş'ta taraftarlar da takıma karşı olan heyecanını kısmen kaybetmiş durumda.

Bodrum ile oynanan maçta da tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Bodrum sınavına kadar çıktığı 9 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş'ta taraftarlar artık yeni hocanın açıklanmasını ve takımı yükselişe geçirmesini bekliyor.

Yeni hoca açıklandıktan sonra transfer çalışmalarının da hız kazanmasıyla camianın yeniden pozitif yönde hareketleneceği tahmin ediliyor.

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