Tamer Tuna: ''Sivasspor'da olmaktan çok mutluyum''

Teknik Direktörü, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle başlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, takımını tebrik etti.Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, topun 58 dakika oyunda kaldığını ve sahada oynamak isteyen iki takım olduğunu söyledi.Sivasspor'un 58 dakikalık bölümde 33 dakika topa sahip olduğunu dile getiren Tuna, "Sadece oyun hızında takımımı eleştirim, onun dışında, duruşu, sahada var oluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan ve bu pozisyonları geç de olsa golle sonuçlandırabilen ve kazanan takım olduk." dedi.Tuna, oyundan ve skordan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Sezona kazanarak başlamak her hocanın, her takımın istediği bir şeydi, benim için de mutluluk verici. Sivasspor'da bulunmaktan ve bugün galibiyetle başlamaktan dolayı çok mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum. Bugün hepsi çok istediler ve mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.Transferin sorulması üzerine Tuna, bir oyuncu daha transfer edebileceklerini ifade etti.