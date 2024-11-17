Talisca için transfer açıklaması

Fenerbahçe ile adı geçen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Al Nassr'ın yetkilisi, Brezilyalı yıldızın sezonu kulüpte tamamlayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Talisca için transfer açıklaması
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16 Kasım 2024 17:48
Son güncelleme 17 Kasım 2024 00:13
Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği ve Suudi Arabistan ekibinde sportif direktör Fernando Hierro'nun yardımcısı Adrian Esparraga'nın bu transfer için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti. Arriyadiah'a konuşan kulübün bir başka yetkilisi, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Arriyadiah'taki haberde ismi verilmeyen yetkili ayrıca Brezilyalı yıldızın sezonu kulüpte tamamlayacağını söyledi. Söz konusu yetkilinin, "Talisca bu sezon Al Nassr ile devam edecek" sözlerini kullandığı kaydedildi.



AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.

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