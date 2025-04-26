Talisca'dan Süper Lig'de inanılmaz rakam!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez fileleri sarstı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca'dan Süper Lig'de inanılmaz rakam!
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26 Nisan 2025 21:01
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de skorer kimliğini ortaya koydu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

Son olarak Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altı oyuncudan biri oldu.

2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular:

Anderson Talisca
Edin Dzeko
Enner Valencia
Moussa Sow
Alex de Souza
Pierre van Hooijdonk



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