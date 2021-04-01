Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya verilen 2 maç men cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Terim ve Davala'ya 2'şer resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13'er bin lira para cezası verilmesinin oybirliği ile onandığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde yer alamayacaklar.



Kurul, Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor maçında ihraç edilen Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'ya 2 maç men ve toplam 29 bin 500 lira para cezasının onandığını duyurdu.



Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un 150 bin liralık cezasını da onadı.



