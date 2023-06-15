Suudi Arabistan ekibinden, Morata'ya 50 milyon euro!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'ya 50 milyon euroluk bir yıllık ücret teklifi sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Suudi Arabistan ekibinden, Morata'ya 50 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2023 18:21
Son güncelleme 15 Haziran 2023 18:22
Suudi Arabistan Ligi'ni 5.sırada tamamlayan Al-Taawoon, İspanyol golcüyü gözüne kestirdi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Al-Tawoon, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata'ya yıllık 50 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.

30 yaşındaki yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesine karşın bu teklifi henüz geri çevirmediği belirtildi.

Alvaro Morata bu sezon Atletico Madrid ile 45 maçta 13 gol gol atarken 3'te asist yaptı. 

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan ekibinin Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye yıllık 30 milyon euro'ya yakın maaş teklif ettiği de iddia edilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery