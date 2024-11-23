Süper yedek Batshuayi: Hep sonradan girip atıyor!

Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi, sonradan oyuna girip attığı gollerini Bodrum deplasmanında da sürdürdü.
Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.
Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.
ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL
Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.
Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.
Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.
ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL
Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.
Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti. pic.twitter.com/PHGrk5oL3o
— Sporx (@sporx) November 23, 2024