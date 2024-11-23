Süper yedek Batshuayi: Hep sonradan girip atıyor!

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi bu sezon sonradan oyuna girip rakip fileleri havalandırmasıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper yedek Batshuayi: Hep sonradan girip atıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 20:28
Son güncelleme 23 Kasım 2024 20:29
Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi, sonradan oyuna girip attığı gollerini Bodrum deplasmanında da sürdürdü.

Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti.

Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL

Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery