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Süper Lig'de yabancılara kafa tutan Türkler

Ligin ilk yarısında yerli futbolcular en fazla süreyi Teleset Mobilya Akhisarspor'da aldı. Ege temsilcisinde 12 Türk futbolcu toplamda 8 bin 546 dakika forma giydi. Teleset Mobilya Akhisarspor'u 8 bin 425 dakika ile Trabzonspor, 7 bin 939 dakika ile Evkur Yeni Malatyasporlu yerli futbolcular takip etti. Sezonun ilk yarısında Türk futbolculara en az süre veren takım 2 bin 938 dakikayla Kasımpaşa oldu.

Kaynak: AA
Süper Lig'de yabancılara kafa tutan Türkler
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27 Aralık 2017 12:27
Süper Lig'in geride kalan ilk yarısında Türk futbolcuların en fazla süre bulduğu takım, Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Ligin 17 haftalık bölümünde Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 12 farklı Türk futbolcuyu sahaya sürdü. Bu futbolcular, toplamda 8 bin 546 dakika sahada kaldı. Ege temsilcisinde toplam sürenin yüzde 50,77'sini yerli futbolcular değerlendirdi.

Akhisarspor'u 8 bin 425 dakika sahada kalan Trabzonspor'un 11 Türk futbolcusu takip etti. Bordo-mavili ekipte toplam sürenin yüzde 50,05'ini Türk futbolcular kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor'un haricinde başka hiçbir takım yüzde 50'nin üstünde yerli futbolcuya süre tanımadı.

İki takımın ardından en fazla Türk futbolcunun görev aldığı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Doğu Anadolu temsilcisinde 11 farklı Türk futbolcu, toplamda 7 bin 939 dakika süre buldu. 

- En az süre Kasımpaşa'nın yerlilerinde 

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada en az Türk futbolcuya Kasımpaşa şans verdi.

Sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlı formayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu oyuncular, toplamda 2 bin 938 dakika sahada kaldı. 

Kasımpaşa'nın ardından yerli futbolcuya az süre veren ekip, Galatasaray oldu. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapılan maça 11 yabancı oyuncu ile çıkarak bir ilki gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında 8 Türk futbolcu toplamda 3 bin 70 dakika forma giydi.

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak adlandırılan takımlardan Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 12, Beşiktaş ise 4 bin 868 dakika ile 15. sırada yer aldı. 

- En istikrarlı Türk futbolcular 

Süper Lig'in ilk yarısında sadece 3 Türk futbolcu takımlarının yaptığı tüm maçlarda 90'ar dakika görev aldı.

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Atiker Konyaspor'un milli file bekçisi Serkan Kırıntılı ile Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Ramazan Köse, takımlarının ilk yarıda yaptığı 17 maçın tamamında da forma giydi.

Ligin ilk yarısında en fazla süre alan ilk 10 yerli futbolcu şöyle:

 Futbolcu  Takımı   Maç   İlk 11  Süre
 Volkan Babacan  Medipol Başakşehir  17  17  1530
 Serkan Kırıntılı  Atiker Konyaspor  17  17  1530
 Ramazan Köse  Kasımpaşa  17  17  1530
 Soner Aydoğdu  Teleset Mobilya Akhisarspor  17  17  1473
 Umut Bulut  Kayserispor  17  17  1471
 Caner Osmanpaşa  Teleset Mobilya Akhisarspor   17  17  1440
 Efecan Karaca  Aytemiz Alanyaspor  17  16  1440
 Emre Akbaba  Aytemiz Alanyaspor  16  16  1439
 Barış Yardımcı  Bursaspor  17  17  1416
 Emre Kılınç  Demir Grup Sivasspor   17  16  1400
- Takımlara göre Türk futbolcuların süreleri 

Takımlara göre Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen Türk futbolcu sayısı ve aldıkları toplam süre şöyle:

 Takım Yerli futbolcu sayısı  Aldıkları süre (Dk.) 
 Teleset Mobilya Akhisarspor  12  8546
 Trabzonspor  11  8425
 Evkur Yeni Malatyaspor  11  7939
 Atiker Konyaspor  11  7935
 Kayserispor  8  7004
 Osmanlıspor  10  6758
 Medipol Başakşehir  12  6220
 Aytemiz Alanyaspor  9  6201
 Bursaspor  12  6001
 Demir Grup Sivasspor  11  5850
 Gençlerbirliği  10  5795
 Fenerbahçe  11  5438
 Antalyaspor  11  5232
 Kardemir Karabükspor  9  4885
 Beşiktaş  8  4868
 Göztepe  10  4621
 Galatasaray  8  3070
 Kasımpaşa  6  2938


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